Депутат объяснил пользу от обязанности соцсетей удалять вредную информацию

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Принятие законопроекта об обязанности владельцев соцсетей удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, станет благом для всех, считает зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский рассказал РИА Новости, что он и Андрей Альшевских внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

"В конечном итоге это для всех благо. И государству благо, потому что будет больше возможностей предотвращать преступления. Для пользователей будет благо, потому что сведётся к минимуму количество правонарушений, связанных с травлей, распространением порочащей информации, информации о распространении наркотиков, оружия, о проституции… И для социальных сетей, этих компаний, тоже это благо, поскольку доверие к этому бизнесу вырастет и они смогут абсолютно спокойно законно зарабатывать свои деньги", — сказал парламентарий РИА Новости.