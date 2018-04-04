В ГД назвали возможные причины блокировки страниц российских СМИ в Facebook

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин не исключает, что решение о блокировке аккаунтов ряда российских СМИ в Facebook и Instagram было принято под давлением органов государственной власти США.

По словам Левина, ситуация с блокировкой аккаунтов ряда российских СМИ, официально зарегистрированных, выполняющих все требования российского законодательства и соблюдающих правила размещения информации, установленные самими платформами Facebook и Instagram, вызывает по меньшей мере сожаление.

"Отсутствие комментариев со стороны администраторов этих социальных сетей, которые являются частными компаниями, наводит на мысль, что данные меры были приняты под политическим давлением органов государственной власти США, инспирированным общим недружественным настроем западных политиков", — заявил журналистам Левин.

По его словам, блокировка этих аккаунтов стала еще одним прецедентом нарушения принципов свободы слова и свободы распространения информации, о неукоснительном соблюдении которых так любят распространяться западные политические деятели, выставляя эти принципы преимуществом своих государственных систем.

Левин также отметил, что в ГД рассчитывают получить разъяснения от администрации или владельцев социальных сетей, без каких-либо оснований заблокировавших неанонимные аккаунты официально зарегистрированных СМИ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Facebook заблокировала его официальную страницу без предупреждения.

В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA).