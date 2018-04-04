Деятельность ряда торговых центров приостановили после проверок

Пожар в торговом центре в Кемерово (881)

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Кольцо в Челябинске. 29 марта 2018

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Кольцо в Челябинске. 29 марта 2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Деятельность ряда торговых центров в разных регионах России приостановлена по итогам проверок, проведенных после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил РИА Новости официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"Приостановлена деятельность ряда торговых центров в разных регионах страны по фактам нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных после пожара в торговом центре в Кемерово", — сказал Куренной.

По его словам, в число таких регионов попало Ставрополье.

Массовые проверки торговых центров начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В результате пожара в четырехэтажном ТЦ 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.