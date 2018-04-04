Действующие полигоны в Подмосковье заключили договоры на перепроектирование

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Все действующие полигоны в Московской области заключили договор на перепроектирование, которая предусматривает установку систем дегазации, сказал министр экологии региона Александр Коган.
"У нас все полигоны заключили договоры на перепроектирование всех действующих полигонов, проводят исследования, в котором определяется, сколько кубов (свалочного) газа выделяется в час", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что по итогам исследований "проектировщик определяет, ставится ли активная дегазация или пассивная дегазация".
Если газа выделяется сравнительно немного, то создается система пассивной дегазации с бурением скважин и установкой простого фильтра. Активная дегазация требует установки высокотехнологичного факела, который сможет сжигать большие объемы свалочного газа.
На территории подмосковной мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
Как ранее сообщала пресс-служба губернатора Московской области, в настоящее время на всех мусорных полигонах в регионе идет активная работа по подготовке к дегазации.