Действующие полигоны в Подмосковье заключили договоры на перепроектирование

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Все действующие полигоны в Московской области заключили договор на перепроектирование, которая предусматривает установку систем дегазации, сказал министр экологии региона Александр Коган.

"У нас все полигоны заключили договоры на перепроектирование всех действующих полигонов, проводят исследования, в котором определяется, сколько кубов (свалочного) газа выделяется в час", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что по итогам исследований "проектировщик определяет, ставится ли активная дегазация или пассивная дегазация".

Если газа выделяется сравнительно немного, то создается система пассивной дегазации с бурением скважин и установкой простого фильтра. Активная дегазация требует установки высокотехнологичного факела, который сможет сжигать большие объемы свалочного газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что собственники полигонов твердых бытовых отходов будут вкладывать деньги в установку системы дегазации и сбор фильтрата. По его информации, около 20 миллиардов рублей из федерального бюджета будут выделены на рекультивацию старых полигонов ТБО.

На территории подмосковной мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора Московской области, в настоящее время на всех мусорных полигонах в регионе идет активная работа по подготовке к дегазации.