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Общество

Отмена ЕГЭ вернет проблему "покупки" экзаменов, считают в Союзе молодежи

13:2504.04.2018
(обновлено: 13:27 04.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дал возможность талантливым абитуриентам поступать в лучшие вузы страны, а его отмена вновь вернет проблему покупки экзаменов, считает глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил РИА Новости, что на возможной ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования системы оценки знаний российских школьников таким образом, чтобы стимулировать их творческие способности и желание заниматься наукой. По его мнению, нынешняя система ЕГЭ этого не обеспечивает. В то же время Сергеев отметил, что не является сторонником немедленной отмены ЕГЭ в его нынешнем виде.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в свою очередь заявила, что система ЕГЭ укрепляет единое образовательное пространство в РФ и обеспечивает прозрачность поступления школьников в вузы страны.

"Единый государственный экзамен позволил отменить архаичную советскую систему, когда школьники были вынуждены сдавать экзамены, как в школе, так и вузе. ЕГЭ позволил выпускникам маленьких сел и городов со всей страны поступать в элитные вузы региональных центров, а также Москвы и Санкт-Петербурга", — сказал РИА Новости председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

При этом собеседник агентства признал, что на первых порах экзамен, "проседал по многим позициям". В частности, он напомнил о случаях массового списывания и неправомерного присуждения высоких баллов в некоторых субъектах России. Однако он отметил, что процедура проведения экзамена становится прозрачнее с каждым годом, в том числе, благодаря привлечению общественных наблюдателей.

Сдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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"На сегодняшний день ЕГЭ является тем экзаменом, который практически нереально списать и совершенно невозможно "купить". При возврате вступительных экзаменов в вузах, остро встанут проблемы "покупки" экзаменов, а также объективной оценки знаний абитуриентов. Но даже если учесть малую вероятность списывания на экзамене, во время первой сессии в вузе у студента не останется шансов продолжить обучение, если он действительно ничего не знает. Поэтому путем естественного отбора мы в любом случае исключаем выпуск неквалифицированных специалистов", — сказал Красноруцкий.

Экзамен становится лучше

По словам федерального координатора корпуса общественных наблюдателей Татьяны Локтюховой, с каждым годом система проведения ЕГЭ совершенствуется. Так, например, ежегодно увеличивается количество предметов с обязательной устной частью экзамена, что, по ее мнению, позволяет уйти от натаскивания выпускников только на тесты.

"Кроме того, усилился общественный контроль на пунктах проведения экзаменов и пунктах проверки заданий, благодаря чему прозрачность процедуры увеличилась многократно", — сказал Локтюхова РИА Новости.

К позитивным переменам в процедуре проведения экзамена Локтюхова также отнесла ввод дополнительных процедур для предметов, которые выпускники не сдают в качестве ЕГЭ – Всероссийских проверочных работ (ВПР). Это, по ее мнению, позволяет уйти от ситуации, когда одни предметы изучаются усиленно, а другие забрасываются.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© Виталий Белоусов
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Красноруцкий также добавил, что именно ЕГЭ позволяет выпускникам школ подать документы одновременно в несколько вузов и на ряд специальностей в каждом. "Те талантливые выпускники, которые в силу материальных трудностей не могут отправиться сдавать экзамены в лучшие вузы, например, других городов, могут воспользоваться для поступления результатами ЕГЭ, просто отправив их по почте", — отметил глава РСМ.

Слово выпускникам

Сами школьники после заявлений президента РАН призвали представителей власти не спекулировать на теме отмены ЕГЭ и позволить выпускникам спокойно сдавать экзамены. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте РСМ.

"Мы, корпус общественных наблюдателей РСМ, на своем опыте оценили отличную возможность отсутствия стресса при поступлении в вузы. Поэтому, обращаясь ко всем неравнодушным, мы просим воздержаться от различных спекуляций и призывов к отмене Единого государственного экзамена и дать возможность каждому выпускнику спокойно подготовиться и пройти данную процедуру", — сказала Локтюхова.

По ее мнению, люди, призывающие к отмене ЕГЭ, "совершенно не интересуются мнением успешно сдавших этот экзамен студентов и руководствуются только личным мнением и комментариями школьников, запуганных экзаменационной системой".

"Обращаясь ко всем неравнодушным, Российский Союз Молодежи и Корпус общественных наблюдателей просят воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ и дать возможность каждому выпускнику спокойно подготовиться и пройти данную процедуру на 100 баллов", — заключил Красноруцкий.

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