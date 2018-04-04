Отмена ЕГЭ вернет проблему "покупки" экзаменов, считают в Союзе молодежи

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дал возможность талантливым абитуриентам поступать в лучшие вузы страны, а его отмена вновь вернет проблему покупки экзаменов, считает глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева в свою очередь заявила, что система ЕГЭ укрепляет единое образовательное пространство в РФ и обеспечивает прозрачность поступления школьников в вузы страны.
"Единый государственный экзамен позволил отменить архаичную советскую систему, когда школьники были вынуждены сдавать экзамены, как в школе, так и вузе. ЕГЭ позволил выпускникам маленьких сел и городов со всей страны поступать в элитные вузы региональных центров, а также Москвы и Санкт-Петербурга", — сказал РИА Новости председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
При этом собеседник агентства признал, что на первых порах экзамен, "проседал по многим позициям". В частности, он напомнил о случаях массового списывания и неправомерного присуждения высоких баллов в некоторых субъектах России. Однако он отметил, что процедура проведения экзамена становится прозрачнее с каждым годом, в том числе, благодаря привлечению общественных наблюдателей.
Экзамен становится лучше
По словам федерального координатора корпуса общественных наблюдателей Татьяны Локтюховой, с каждым годом система проведения ЕГЭ совершенствуется. Так, например, ежегодно увеличивается количество предметов с обязательной устной частью экзамена, что, по ее мнению, позволяет уйти от натаскивания выпускников только на тесты.
"Кроме того, усилился общественный контроль на пунктах проведения экзаменов и пунктах проверки заданий, благодаря чему прозрачность процедуры увеличилась многократно", — сказал Локтюхова РИА Новости.
К позитивным переменам в процедуре проведения экзамена Локтюхова также отнесла ввод дополнительных процедур для предметов, которые выпускники не сдают в качестве ЕГЭ – Всероссийских проверочных работ (ВПР). Это, по ее мнению, позволяет уйти от ситуации, когда одни предметы изучаются усиленно, а другие забрасываются.
Слово выпускникам
Сами школьники после заявлений президента РАН призвали представителей власти не спекулировать на теме отмены ЕГЭ и позволить выпускникам спокойно сдавать экзамены. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте РСМ.
"Мы, корпус общественных наблюдателей РСМ, на своем опыте оценили отличную возможность отсутствия стресса при поступлении в вузы. Поэтому, обращаясь ко всем неравнодушным, мы просим воздержаться от различных спекуляций и призывов к отмене Единого государственного экзамена и дать возможность каждому выпускнику спокойно подготовиться и пройти данную процедуру", — сказала Локтюхова.
По ее мнению, люди, призывающие к отмене ЕГЭ, "совершенно не интересуются мнением успешно сдавших этот экзамен студентов и руководствуются только личным мнением и комментариями школьников, запуганных экзаменационной системой".
"Обращаясь ко всем неравнодушным, Российский Союз Молодежи и Корпус общественных наблюдателей просят воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ и дать возможность каждому выпускнику спокойно подготовиться и пройти данную процедуру на 100 баллов", — заключил Красноруцкий.