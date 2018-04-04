Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Псковской области превышен на 41,2%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за прошедшую неделю превысила эпидемический порог на 41,2%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В Псковской области на 13-й календарной неделе с 26 марта по 1 апреля заболеваемость населения гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 41,2%. Показатель заболеваемости взрослого населения выше уровня значения недельного эпидемического порога на 64,3%, детей до 2 лет — на 17,2%, детей 3-6 лет — на 20,8%, детей 7-14 лет — на 10,4%", — говорится в сообщении.

За неделю госпитализировано 180 больных или 2,3% от числа заболевших. Среди госпитализированных больных дети составили 59%. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, за прошедшую неделю в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 75%, других респираторных вирусов – 25%.

По состоянию на 30 марта в регионе в связи с заболеваемостью ОРВИ на 7 дней приостановлены занятия в одной школе, закрыто одно дошкольное учреждение.

С 26 марта в целях предотвращения распространения гриппа и ОРВИ постановлением главного государственного санитарного врача по Псковской области усилены меры по профилактике в период эпидемического подъема и введены ограничительные мероприятия.

Ведомство рекомендовало обеспечить в амбулаторно-поликлинических учреждениях функционирование фильтров при входе с разделением потоков пациентов с признаками гриппа и ОРВИ, обеспечить подведомственные учреждения здравоохранения лечебными препаратами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, ограничить проведение в образовательных и социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Кроме того, в образовательных учреждениях в случае заболевания ОРВИ более 20% детей принимается решение о приостановлении учебного или воспитательного процесса.