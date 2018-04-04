В Ставрополе суд приостановил работу двух ТЦ

ПЯТИГОРСК, 4 апр — РИА Новости. Ставропольский краевой суд временно приостановил работу двух торговых центров в Ставрополе из-за нарушения правил пожарной безопасности, говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируется закрыть четыре торговых центра в Пятигорске и Ставрополе из-за нарушения требований пожарной безопасности.

"Прокурор Промышленного района города Ставрополя обратился в суд с исками о приостановлении деятельности ТРЦ "Космос" и ТЦ "Москва" до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Иски приняты к производству суда, по ним возбуждены гражданские дела, предварительное судебное заседание назначено на 12 апреля 2018 года", — сообщает суд.

Определением суда по искам приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности указанных торговых центров до рассмотрения дела по существу, добавили в пресс-службе суда.