Собственники полигонов будут вкладывать деньги в дегазацию, заявил Воробьев

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Собственники полигонов твердых бытовых отходов будут вкладывать деньги в установку системы дегазации и сбор фильтрата, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Сегодня мы впервые предложили им (собственникам полигонов) вложить деньги в дегазацию, сбор фильтрата и во все другие мероприятия, которые позволяют обеспечить безопасность существования свалки или полигона", — рассказал Воробьев.

На территории подмосковной мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора Московской области, в настоящее время на всех мусорных полигонах в регионе идет активная работа по подготовке к дегазации.