Определился состав десятого президиума СПЧ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президиум Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека провел процедуру плановой ротации, сообщается на сайте СПЧ.

Добавляется, что выборы представителей в президиум проходили в десяти постоянных комиссиях, имеющих четные номера.

В новом, десятом по счету, составе президиума интересы четных постоянных комиссий будут представлять Ирина Киркора, Сергей Цыпленков, Мара Полякова, Евгений Мысловский, Игорь Каляпин, Анита Соболева, Сергей Пашин, Наталия Евдокимова, Борис Кравченко, Раиса Лукутцова.

Как объясняется, президиум предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета, рассматривает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ в сфере компетенции СПЧ, а также рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.

Первое заседание президиума в новом составе состоится 9 апреля.