Глава ФАДН: нужны спецпрограммы реабилитации для детей из Сирии и Ирака

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Необходимы специальные программы реабилитации для российских женщин и детей, которых вывозят из зон вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

По словам главы ФАДН, для него, в 90-х принимавшего участие в военных действиях на территории Кавказа и видевшего все своими глазами, реабилитация детей, вывезенных из Сирии и Ирака, одна из самых сложных проблем, которая не имеет простых решений.

"С одной стороны, понимаешь, что дети, женщины ни в чем не виноваты, и чисто по-мужски хочется их вернуть в мирную жизнь, сделать полноценными членами нашего общества, но, к сожалению, в преобладающем большинстве случаев это либо невозможно, либо очень и очень сложно. Угроза, которая от них исходит, очень ощутима. Только представьте подростка, который вырос под постоянным воздействием радикальных идей, войны. Все, что они видели, — кровь и насилие. А женщины? Могут ли они приспособиться к мирной жизни? Насколько быстро? Что для этого нужно? Вот те вопросы, на которые нужно как можно быстрее найти ответы", — сказал Баринов.

По его мнению, огромная ответственность в этой ситуации ложится на власти регионов, куда возвращаются эти люди. "И с женщинами, и с детьми должна проводиться системная, очень скрупулезная профессиональная работа, прежде всего психологов, психотерапевтов, специализирующихся именно на таких случаях, нужно досконально изучить их сознание, понять, как оно работает, чтобы найти противоядие, нужно постепенно их встраивать в нашу действительность, показывая очевидные преимущества мирной жизни", — отметил Баринов.

"Нужны специальные достаточно длительные программы реабилитации, почти индивидуальная работа, чтобы получить результат. Но говорить – это одно, а сделать — совсем другое. Конечно, у республик Северного Кавказа в этом направлении накоплен какой-то опыт, в отличие от других регионов нашей страны. И абсолютно уверен, что Рамзан Кадыров, беря на себя такую колоссальную ответственность, знает, что делает", — добавил глава ФАДН, отметив, что положительный опыт по адаптации таких детей из семей ликвидированных террористов есть у Ингушетии.