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Общество

Исследование: каждый второй аспирант хочет уехать из России

01:3704.04.2018
(обновлено: 02:01 04.04.2018)
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© Depositphotos / kotinЛекция в университете. Архивное фотоЛекция в университете. Архивное фото
© Depositphotos / kotin

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Японская студентка за учебниками. Архивное фото
© Fotolia / paylessimages
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Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.

"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну – среди аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", — говорится в сообщении.

По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, применение в родном регионе.

Почему хотят уехать

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из страны.

"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", — пояснили авторы исследования.

Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС.

При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых людей в их стремлении к переезду.

Внутренняя миграция

Мужчина на инвалидной коляске
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для трудоустройства и профессиональной самореализации.

"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", — говорится в исследовании.

Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году.

Главное здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%).

Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы.

Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в другой город для получения устраивающей их работы.

В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы исследования.

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