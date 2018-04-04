Исследование: каждый второй аспирант хочет уехать из России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну – среди аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", — говорится в сообщении.
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, применение в родном регионе.
Почему хотят уехать
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", — пояснили авторы исследования.
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС.
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых людей в их стремлении к переезду.
Внутренняя миграция
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", — говорится в исследовании.
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году.
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы.
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в другой город для получения устраивающей их работы.
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы исследования.