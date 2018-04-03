Глава РАН хочет обсудить с Путиным совершенствование системы ЕГЭ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил РИА Новости, что на возможной ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования системы оценки знаний российских школьников таким образом, чтобы стимулировать их творческие способности и желание заниматься наукой.

По словам Сергеева, на его предыдущих встречах с главой государства эту тему "пока не обсуждали".

"Если возможность представится, то на самой ближайшей встрече, я думаю, мы будем обсуждать", — сказал глава РАН.

Система оценки знаний российских школьников должна быть усовершенствована таким образом, чтобы стимулировать у них творческие способности и желание заниматься наукой, только таким образом можно будет со временем обеспечить научно-технологическую основу развития России, отметил Сергеев. По его мнению, нынешняя система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) этого не обеспечивает. В то же время Сергеев отметил, что не является сторонником немедленной отмены ЕГЭ в его нынешнем виде.

Ранее на встречах Путина и Сергеева обсуждались вопросы усиления роли РАН для решения задач, направленных на развитие России.