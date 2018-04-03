В Кузбассе напишут книгу о подвигах людей, спасавших детей в "Зимней вишне"

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

КЕМЕРОВО, 3 апр — РИА Новости. Работа над книгой о подвиге обычных кемеровчан, спасавших людей во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня", началась в Кузбассе, сообщает Кузбасская митрополия.

Рабочее название книги "Адский огонь: история подвига".

"Это книга о людях, которые спасали других, зачастую, ценой собственной жизни. Цель — показать обществу настоящих героев нашего времени", — говорится в сообщении.

Книга будет написана коллективом авторов, среди которых писатели, журналисты, студенты, а также все те, кто сможет в интересной и убедительной форме написать историю подвига, например, родственники, знакомые или сослуживцы героев.

"Сейчас главная задача собрать более подробные материалы об уже известных героях и тех, о ком ещё нет сообщений в СМИ и интернете. Многие отказываются называть свою фамилию, считая, что это нескромно и никакого героизма в их поступках нет", — говорится в сообщении.

Книга будет безвозмездно передана в семьи всех жертв трагедии и во все образовательные учреждения Кемеровской области, добавили в митрополии.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.