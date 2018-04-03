СПЧ надеется на тщательную проверку сообщений о преследовании геев в Чечне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ держит под контролем ситуацию о якобы преследовании представителей ЛГБТ в Чечне и рассчитывает на тщательную проверку этой информации следственными органами, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Председатель общественного движения Российская ЛГБТ-сеть Игорь Кочетков заявил во вторник на пресс-конференции в Москве, что за год из Чечни вывезли 114 человек, причем 92 из них уже покинули Россию. Кочетков заявил, что 41 человек из 114 подвергался пыткам и избиениям.

"Держим эту ситуацию на контроле, у нас постоянная связь со Следственным комитетом и с прокуратурой. Мы рассчитываем на то, что вся информация, которая была опубликована в "Новой газете", будет тщательнейшим образом проверена и все процессуальные решения будут приняты", — сказал Федотов.

В начале апреля 2017 года в " Новой газете " появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после этого сообщила, что получила от издания имена людей, на основании слов которых была подготовлена статья. Омбудсмен попросила СК написать уточняющий ответ по тем фамилиям, которые перечислены "Новой газетой": речь шла о 24 людях, при этом никаких данных, кроме фамилии и инициалов, указано не было.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе приема в Кремле в апреле прошлого года заверил президента Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.