СР обсудит с Медведевым реновацию жилищного фонда и борьбу с бедностью

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия" на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду обсудит вопросы, касающиеся капитального ремонта, реновации жилищного фонда России, а также проблему борьбы с бедностью, заявила РИА Новости депутат от партии, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
"(Обсудим) жизненный цикл объектов жилищного фонда… Понятно, капитальный ремонт – там масса проблем нерешенных. Примыкает к жизненному циклу реновация жилищного фонда в Российской Федерации. И последнее — хостелы", — пояснила Хованская.
Парламентарий отметила, что большой блок составят вопросы борьбы с бедностью и усиления адресной поддержки граждан.