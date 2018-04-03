СР обсудит с Медведевым реновацию жилищного фонда и борьбу с бедностью

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия" на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду обсудит вопросы, касающиеся капитального ремонта, реновации жилищного фонда России, а также проблему борьбы с бедностью, заявила РИА Новости депутат от партии, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

На 11 апреля запланировано выступление премьера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. Двадцать восьмого марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, 2 апреля — с фракцией КПРФ; на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля — "Единой России".

"(Обсудим) жизненный цикл объектов жилищного фонда… Понятно, капитальный ремонт – там масса проблем нерешенных. Примыкает к жизненному циклу реновация жилищного фонда в Российской Федерации. И последнее — хостелы", — пояснила Хованская.

Парламентарий отметила, что большой блок составят вопросы борьбы с бедностью и усиления адресной поддержки граждан.