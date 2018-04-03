МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека обеспокоены тем, что прецедент в виде блокировки Telegram может поставить под угрозу остальные мессенджеры, говорится заявлении, опубликованном в блоге члена СПЧ Александра Верховского на сайте совета.

В среду, 4 апреля, истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России. В понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что ведомство не получало официального ответа Telegram.

"Современные методы шифрования, используемые не только в Telegram, но и во всех крупных мессенджерах, предполагают, что администрация мессенджера сама не способна дешифровать сообщения, так как ключи генерируются на устройствах пользователей на период их общения между собой, а затем автоматически удаляются. Прецедент в виде блокировки Telegram поставит и все остальные мессенджеры под угрозу блокировки", — говорится в заявлении, которое подписали восемь членов СПЧ.

Как подчеркивают правозащитники, не вызывает сомнений тот факт, что "так называемое сквозное шифрование может быть использовано и в преступных целях". В то же время, как говорится в заявлении, данный вид шифрования является новым достижением в защите приватности от разнообразных незаконных посягательств, и от этого достижения не следует отказываться.

"Вопрос применения конституционных прав и гарантий частной жизни в отношении интернет-сервисов, обеспечивающих приватную коммуникацию между пользователями, стратегически важен. Баланс интересов национальной безопасности и права на частную жизнь должен быть найден и соблюден. Совет уже реагировал на ситуацию в конце прошлого года, когда впервые возник риск блокировки Telegram. Надо отметить, что мессенджер ведет активную политику удаления любого незаконного контента", — добавляется в заявлении.

Члены Совета по правам человека подчеркнули, что в будущем защита безопасности должна вестись "через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров, а также через оперативные мероприятия в отношении пользователей, подозреваемых в криминальной деятельности". Отмечается, что новые технологические вызовы "не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность".

"Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадзор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров", — заключили члены СПЧ.