МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека обеспокоены тем, что прецедент в виде блокировки Telegram может поставить под угрозу остальные мессенджеры, говорится заявлении, опубликованном в блоге члена СПЧ Александра Верховского на сайте совета.
"Современные методы шифрования, используемые не только в Telegram, но и во всех крупных мессенджерах, предполагают, что администрация мессенджера сама не способна дешифровать сообщения, так как ключи генерируются на устройствах пользователей на период их общения между собой, а затем автоматически удаляются. Прецедент в виде блокировки Telegram поставит и все остальные мессенджеры под угрозу блокировки", — говорится в заявлении, которое подписали восемь членов СПЧ.
Как подчеркивают правозащитники, не вызывает сомнений тот факт, что "так называемое сквозное шифрование может быть использовано и в преступных целях". В то же время, как говорится в заявлении, данный вид шифрования является новым достижением в защите приватности от разнообразных незаконных посягательств, и от этого достижения не следует отказываться.
"Вопрос применения конституционных прав и гарантий частной жизни в отношении интернет-сервисов, обеспечивающих приватную коммуникацию между пользователями, стратегически важен. Баланс интересов национальной безопасности и права на частную жизнь должен быть найден и соблюден. Совет уже реагировал на ситуацию в конце прошлого года, когда впервые возник риск блокировки Telegram. Надо отметить, что мессенджер ведет активную политику удаления любого незаконного контента", — добавляется в заявлении.
"Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадзор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров", — заключили члены СПЧ.