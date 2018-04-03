Комитет Думы не поддержал законопроект о выдаче водительских прав с 16 лет

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству на своём заседании во вторник не поддержал законопроект, разрешающий выдачу автомобильных прав категории "B" с 16 лет.

В сентябре 2016 года депутат от фракции КПРФ Олег Смолин внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается дать возможность получать права на управление автомобилем гражданам, достигшим 16 лет. Проектом устанавливается право на управление транспортными средствами категории "В" под контролем опытных водителей лицам в возрасте от 16 до 18 лет.

Одновременно законопроектом устанавливаются штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей за управление транспортным средством лицом, имеющим юношеские права, в отсутствие взрослых опытных водителей.