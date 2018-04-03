Цивилев: жители Кемерово должны решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ

КРАСНОЯРСК, 3 апр — РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев после встречи с семьями погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" поручил в кратчайшие сроки решить проблемы людей, а также отметил, что решение об увековечивании памяти погибших должно быть принято по итогам общественного голосования, сообщила администрация области.

По данным пресс-службы, встречи с семьями прошли в областной администрации с участием заместителей губернатора.

"Наиболее часто члены семей погибших просили решить вопросы погашения кредитов, оказать помощь в жилищных вопросах и бытовых проблемах. Сергей Цивилев поручил в кратчайшие сроки решить все заявленные проблемы и просьбы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что многие обращения от семей касались увековечения памяти погибших. "Люди предлагали на месте сгоревшего ТРЦ установить мемориал, разбить сквер или аллею. Сергей Цивилёв отметил, что решение должны принимать сами жители — все пожелания по этому вопросу можно высказать при помощи общественного голосования, которое проходит на сайте городской администрации", — добавили в обладминистрации.

Ранее в мэрии Кемерово заявили, что привлекут местных жителей к обсуждению вопроса о том, что будет организовано на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Глава города Илья Середюк отмечал, что это место должно стать памятным.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.