МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила тележурналиста Андрея Кондрашова с назначением на должность первого заместителя гендиректора холдинга ВГТРК.

"Очень рада теперь публично поздравить моего лучшего друга, одного из правильнейших встречавшихся мне на земле людей из той исчезающей категории, с которыми можно и в разведку, и в искусительные кремлевские коридоры, настоящего, искреннего патриота без пафоса и без метаний, бесстрашного военкора, прошедшего чуть не все войны с начала распада СССР, и вообще просто очень крутого парня с назначением, которое он давно заслужил", — написала Симоньян в Telegram-канале

Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину", "Путин" и "Валаам". Он также был пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

В программе "Вести" Кондрашов работал с августа 1991 года: он был собственным корреспондентом по Центральной Азии, затем — специальным корреспондентом. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.

В 2005 году стал ведущим программы "Вести", а спустя два года — программы "Вести недели". Через год в паре с Марией Ситтель начал вести программу "Вести в 20:00", за что в 2015 году получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ".

В 2016 году Кондрашов возглавил дирекцию программы.

Награжден медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и I степени.