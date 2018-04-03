МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила тележурналиста Андрея Кондрашова с назначением на должность первого заместителя гендиректора холдинга ВГТРК.
Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину", "Путин" и "Валаам". Он также был пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.
В 2005 году стал ведущим программы "Вести", а спустя два года — программы "Вести недели". Через год в паре с Марией Ситтель начал вести программу "Вести в 20:00", за что в 2015 году получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ".
В 2016 году Кондрашов возглавил дирекцию программы.
Награжден медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и I степени.