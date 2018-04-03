Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. СК РФ призывает позвонить следователю очевидцев, заставших начало пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания… Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего", — говорится в релизе.

Свидетелей просят звонить по телефону 8-923-630-9006.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар – один из крупнейших в России за 100 лет.