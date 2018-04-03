Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

13:0103.04.2018
(обновлено: 13:03 03.04.2018)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. СК РФ призывает позвонить следователю очевидцев, заставших начало пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания… Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего", — говорится в релизе.
Свидетелей просят звонить по телефону 8-923-630-9006.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар – один из крупнейших в России за 100 лет.
Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.