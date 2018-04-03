Социологи выяснили, сколько россиян готовы быть волонтерами

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Две трети россиян выразили готовность принять участие в волонтерских программах, при этом молодежь и люди с высоким достатком проявили больший энтузиазм, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года Путин подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Социологи выяснили, что готовность к участию в волонтерских программах в России выразили две трети всех опрошенных. Всего об этом заявили 68% участников опроса, однако безусловную уверенность выразили только 19%. При этом молодые люди (80% в группе от 18 до 24 лет), а также респонденты с высоким, по их оценкам, достатком (73%), жители сельской местности (72%) проявили больший энтузиазм.

У тех, кто уже занимается волонтерской деятельностью, наиболее распространенной ее формой является участие в благоустройстве территорий — опыт такого рода есть у 72% россиян. Около половины россиян сказали, что перечисляли деньги нуждающимся в помощи (51%) и участвовали в сборе пожертвований (47%). Практика личного общения с представителями социально уязвимых групп пока менее распространена, однако знакома каждому пятому россиянину (18%). При этом с понятием "корпоративное волонтерство" знакомы 26% россиян.

Комментируя эти данные, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что в ситуации роста популярности волонтерства, добровольчества как формы социальной активности "корпоративное волонтерство в России сегодня является скорее территорией роста". "Только четверть опрошенных россиян хотя бы что-то слышали о такой форме деятельности, при том, что работающих среди выборки — почти половина. Объявленный Год добровольчества (волонтерства) дает хорошую возможность для российских компаний и учреждений заполнить этот вакуум", — сказал Федоров.

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый шестой участник безвозмездных форм помощи людям делал это с помощью компаний-работодателей, но чаще всего поддержка оказывалась в индивидуальном порядке (52%), а также вместе со знакомыми (21%). Молодежь чаще, чем старшее поколение, действовала в компании друзей, через благотворительные организации и госструктуры, а также интернет (23% среди 18-24-летних против 6% среди 60-летних и старше).

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28-29 марта 2018 года среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.