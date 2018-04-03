В ОНФ рассказали о стремлении россиян быть волонтерами

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Почти половина россиян готова заняться добровольческой деятельностью в Год волонтера в России, свидетельствуют результаты опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Почти половина респондентов (45%) сообщили, что готовы заняться добровольческой деятельностью, но только каждый десятый из них знает, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы стать участником интересующего волонтерского проекта", — сообщили в пресс-службе ОНФ.
Самыми популярными направлениями волонтерской деятельности опрошенные назвали экологическое — 48% опрошенных безвозмездно занимаются уборкой территорий, посадкой деревьев и прочим, социально-бытовое — 34% помогают конкретным людям по хозяйству, делают ремонт. Еще 32% респондентов принимают участие в событийных и спортивных мероприятиях, педагогическим волонтерством занимается 28% опрошенных, еще 26% — патриотическими проектами.
"Для 25% граждан волонтерство — это возможность получить дополнительные знания, навыки, квалификацию. 13% видят в добровольчестве способ получения профессионального опыта, который понадобится при устройстве на работу", — уточнили в пресс-службе.
По словам члена центрального штаба ОНФ Любови Духаниной, необходимо создавать на местах координационные центры, в которых желающие заняться добровольчеством находили бы информационную и организационную поддержку.
"Задача таких центров — объединить волонтеров, поддержать их работу через комплекс услуг и формировать культуру добрых дел, культуру взаимопомощи в своем регионе. Потребность в этом подтверждает и наш мониторинг", — цитирует пресс-служба движения слова Духаниной.