Инклюзивные спектакли покажут на фестивале "Пасхальный дар" в Москве

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Московские и региональные театры покажут инклюзивные спектакли в ходе фестиваля "Пасхальный дар", который пройдет в российской столице, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

"С 7 по 15 апреля гости фестиваля будут знакомиться с разными благотворительными программами, читать душевные книги, а еще – смотреть удивительные инклюзивные постановки, в которых наряду с профессиональными актерами сыграют люди с ограниченными возможностями. В рамках проекта "Золотая маска" в городе" артисты шести московских театров и шести театров из других российских регионов покажут 24 таких представления", — рассказали в оргкомитете.

Еще одно представление посетителям покажет московский фонд поддержки слепоглухих людей.

Посмотреть бесплатные спектакли можно будет на четырех площадках — на Манежной и Тверской площадях, на площади Революции и на улице Профсоюзной около дома 41.

Как рассказали организаторы, инклюзивные постановки включают особые игровые и пластические практики, помогая людям с ограниченными возможностями, которые выступают на одной сцене с профессиональными актерами, "преодолеть стеснительность и раскрыть свои таланты".

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на 38 площадках в Москве с 7 по 15 апреля. Посетители смогут не только приобрести пасхальные угощения и сувениры, у гостей фестиваля также будет возможность поучаствовать в разнообразных благотворительных проектах.