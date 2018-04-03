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Общество

Еженедельная телеаудитория RT выросла до 100 миллионов человек

12:1503.04.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве. АрхивОфис телеканала RT в Москве. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Еженедельная телеаудитория канала RT за последние два года выросла более чем на треть: на сегодняшний день 100 миллионов человек смотрят RT каждую неделю в 47 из более чем ста стран, в которых доступен телеканал, говорится в новом исследовании компании Ipsos, результаты которого опубликованы на сайте телеканала.

Автомобили телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Международная исследовательская компания Ipsos установила, что в 38 странах мира, где проводилось исследование в 2015 году, еженедельная телеаудитория RT выросла на 36%, увеличившись с 70 миллионов до 95 миллионов зрителей. В новом исследовании были дополнительно представлены девять стран, с учетом которых еженедельная аудитория RT составила 100 миллионов человек в 47 из более чем ста стран, где вещает телеканал", — говорится в сообщении.

В США еженедельная аудитория RT выросла более чем на 30% — с 8 до 11 миллионов зрителей; RT входит в пятерку самых популярных международных новостных телеканалов (на основании сравнения данных с еженедельной аудиторией телеканалов CNN, BBC News, Euronews, Sky News, Al Jazeera, NHK, CGTN, DW News и France 24). В Европе еженедельная аудитория RT насчитывает 43 миллиона человек в 15 странах.

"Спасибо нашим самым преданным зрителям: американскому Минюсту, британскому правительству, да и всему западному истеблишменту. Благодаря их стараниям, все больше людей хотят слышать альтернативный голос RT", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Наибольший прирост аудитории был отмечен в странах Латинской Америки — в этом регионе еженедельная аудитория RT выросла почти в три раза — до 17 миллионов зрителей (18 миллионов с учетом данных, полученных из стран, где исследование проводилось впервые). Лидером по росту аудитории в регионе стала Мексика, где еженедельная аудитория RT выросла более чем в 4,5 раза за два года.

Еженедельно RT в 15 странах Ближнего Востока и Северной Африки смотрят 11 миллионов зрителей. Самая большая аудитория RT в регионе — в Ираке, где она насчитывает 2,2 миллиона человек в неделю.

Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Компания Ipsos организовала самое масштабное исследование международной телеаудитории RT, опираясь на свой обширный опыт в проведении подобного анализа. Тот факт, что аудитория телеканала значительно выросла за последние два года, говорит о том, что предлагаемый контент интересен зрителям в разных странах", — сказал глава Ipsos Connect на Ближнем Востоке и в Северной Африке Эли Аун.

Участники опроса, проведенного в ряде регионов, назвали среди трех главных причин возросшего интереса к RT за последние два года желание получать новости с "иным взглядом на международные события".

Исследование проводилось в 47 странах мира среди выборки, репрезентативной населению каждой страны, с помощью телефонных либо онлайн-интервью, с октября по ноябрь 2017 года. Страны исследования: Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Швейцария, Португалия, Бельгия, Австрия, Турция, Польша, Греция, Россия, США, Канада, Венесуэла, Эквадор, Аргентина, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Боливия, Доминиканская Республика, Никарагуа, Индия, Новая Зеландия, Австралия, Ливия, Палестина, Иордания, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Ливан, Тунис, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Ирак, Алжир, Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР.

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