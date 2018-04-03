РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Ростове-на-Дону рассказали о субсидиях пострадавшим при пожаре в августе

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (144)
11:5903.04.2018
(обновлено: 12:04 03.04.2018)
01450
© РИА Новости / Иван КапустинДома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара. Архивное фотоДома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Капустин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону распределит субсидии на новое жильё среди 390 пострадавших от крупного пожара в историческом центре города, которые обратились с соответствующим заявлением, сообщил в ходе заседания гордумы директор департамента координации строительства и перспективного развития города Андрей Дикун.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители сгоревших в Ростове-на-Дону домов жаловались на "черных риэлторов"
В середине ноября прошлого года сообщалось, что порядка 260 миллионов рублей субсидий выделено правительством РФ на поддержку погорельцев. Из областного и городского бюджетов на приобретение и строительство жилья выделили еще около 131,2 миллиона рублей.

"В администрацию города поступило 182 заявления о предоставлении соцвыплат, это 390 человек. Всего рассмотрено 159 заявлений (346 человек), распределены средства 139 семьям, это 300 человек, на общую сумму 280 миллионов рублей. По состоянию на 2 апреля, 47 семей (105 человек) уже приобрели жильё, 93 семьи (195 человек) подбирают себе жильё… У нас последнее заседание состоится 4 апреля, все оставшиеся субсидии мы распределим. С момента распределения субсидии гражданам даётся 3 месяца на подбор жилья", — пояснил Дикун, добавив, что процесс покупки жилья погорельцами должен завершиться ориентировочно в начале июля.

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Тушение пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону осложняет сильный ветер
Он добавил, что 20 обратившихся с заявлениями на субсидию семей получили отказы, так как имеют иное жильё для проживания, помимо сгоревшего на Театральном спуске.

Пожар произошел 21 августа 2017 года в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. Площадь пожара составила около 10 тысяч квадратных метров. После разбора завалов было найдено тело одного погибшего.

После пожара 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания. Власти города сообщили, что не разрешат восстановление сгоревших домов, так как эта территория не предназначена для частного строительства — ее планируют очистить от сгоревших объектов, а после изменений в генплане и выкупа у жителей земельных участков построить в районе Театрального спуска социальные объекты и дороги.

Пожар в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБолее двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.Сотрудники противопожарной службы МЧС России и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИз-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЧерез какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПлощадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЗа день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровВ МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПосле пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
/
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена