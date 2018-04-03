Самолеты Л-410 вернули на маршруты в Хабаровском крае после проверок

ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Регулярные авиарейсы по региональным маршрутам на самолете Л-410 возобновлены со вторника в Хабаровском крае после проверок из-за авиакрушения, сообщает краевое правительство.

После авиакатастрофы самолета Л-410 15 ноября 2017 года у села Нелькан Аяно-Майского района полеты воздушных судов этого типа были приостановлены. Тогда погибли шесть человек, выжила девочка 3,5 лет.

"С сегодняшнего дня возобновляются регулярные авиарейсы на самолете Л-410 по ранее выполнявшимся маршрутам из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, Чумикан, Аян, Богородское и Херпучи", — говорится в сообщении. Отмечается, что решение о возвращении воздушных судов чешского производства принято краевой авиакомпанией "Хабаровские авиалинии".

"Росавиацией были даны заводу-изготовителю рекомендации по восстановлению полетов на данном типе самолетов. Специалистами завода-производителя двигателей GE Aviation были выполнены работы по сервисным обязательным бюллетеням, произведены замены комплектующих и регулировки, проверены параметры работы двигателей, воздушных винтов. 31 марта состоялись успешные облеты самолетов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместо Л-410 для перевозки пассажиров временно использовался арендованный самолет Ан-28. Он выполнял рейсы из Хабаровска через Николаевск-на-Амуре в Аян, Чумикан, Херпучи (через Комсомольск-на-Амуре). Рейсы в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советскую Гавань и Нелькан выполнялись по расписанию на воздушных судах Ан-24 и Ан-26. Рейсы в Богородское были временно приостановлены в связи с наличием альтернативных видов транспорта.

Сейчас на маршрутную сеть краевых авиаперевозок будут выведены четыре машины Л-410. Накануне в Хабаровск прибыл еще один самолет этой модели с Уральского завода гражданской авиации.