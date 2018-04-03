В школе в Тольятти, где прошла эвакуация, возобновились занятия

САМАРА, 3 апр — РИА Новости. Занятия возобновились в школе в Тольятти, где утром прошла эвакуация из-за обнаружения подозрительного предмета, который оказался неопасным, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Самарской области.

Ранее сообщалось, что 217 учащихся и десять учителей были эвакуированы из школы № 81 в Тольятти из-за обнаружения включенного в розетку предмета, похожего на телефон, к которому изолентой были примотаны три батарейки.

Директор учебного учреждения принял решение о срочной эвакуации, учащихся и учителей разместили в соседней школе № 69. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

"В школе ничего не нашли. Это был обычный телефон. Дети уже вернулись к занятиям", — сказал собеседник агентства.