Жители Волгограда споют песню к ЧМ-2018 и смастерят "набор болельщика"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости. Жители Волгограда споют песню, созданную к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также смогут посетить ряд тематических экспозиций и мастер-классов, которые пройдут в дни чемпионата на площадках Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова, сообщает пресс-служба аппарата губернатора региона.

Программу мероприятий к ЧМ-2018 откроет художественно-социальная акция "Футбольная ночь", которая пройдет 15 июня. Двери обеих экспозиционных площадок музея Машкова будут открыты для свободного входа. Основные события акции развернутся в сквере перед выставочным залом.

"Здесь пройдет большая концертная музыкально-спортивная программа, состоится презентация новой песни, созданной специально к ЧМ-2018. Известные волгоградцы сыграют в любительском футбольном матче", — говорится в сообщении. Все желающие присоединятся к фото-флешмобу "Футбольный мяч" и примут участие в квесте. Также в музее пройдут виртуальные экспозиции фотографий и посвященных спорту произведений живописи.

С 19 по 29 июня в выставочном зале будут организованы мастер-классы, на которых можно будет сделать сувенир-оберег в виде лоскутного мяча, смастерить трещотки, флаг и флажки с символикой любимой команды, расписать футболку и создать авторские сувениры. Также в музее состоится концерт, посвященный спорту.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.