Индийцы могут заменить корейских рабочих в Приморье, считает эксперт

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Приморье могло бы заменить северокорейских строителей, которых необходимо выслать из России из-за санкций, рабочими из Индии, этот вопрос уже обсуждается, заявил глава Центра содействия иммиграции в Приморский край Владислав Звычайный.
По его словам, он вместе с властями Приморья находится в поиске альтернативной рабочей силы.
"В ходе нашей рабочей встречи с генеральным консульством Индии во Владивостоке они неоднократно нам заявляли, что специализированные индийские государственные предприятия готовы населить Приморье своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Причем называется цифра в 4 тысячи рабочих единовременно", — отметил Звычайный, уточнив, что генконсул Индии готов сотрудничать с властями в этих вопросах.
Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит в Южно-Сахалинске 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития России, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, экспертов в области демографии и представителей работодателей Дальнего Востока. На сессиях и семинарах конференции обсудят тренды развития демографической политики ДФО.