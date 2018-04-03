Петербуржцы несут цветы к метро в память о жертвах прошлогоднего теракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга продолжают приносить цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник ранним утром на улице у выхода со станции метро "Технологический институт", где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Сейчас цветов стало значительно больше, к гвоздикам добавились белые хризантемы.
Кроме того, на платформе станции у перехода на пересадку на скамейках лежит множество букетов. Также появились памятные свечи.