Петербуржцы несут цветы к метро в память о жертвах прошлогоднего теракта

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро Технологический институт. Архивное фото

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро Технологический институт. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга продолжают приносить цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.

Во вторник ранним утром на улице у выхода со станции метро "Технологический институт", где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Сейчас цветов стало значительно больше, к гвоздикам добавились белые хризантемы.

Кроме того, на платформе станции у перехода на пересадку на скамейках лежит множество букетов. Также появились памятные свечи.