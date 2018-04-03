НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во вторник внепланово проверил работу поликлиники в Новосибирске, после чего поручил избавиться от очередей, сообщает областное правительство.
"Он отметил очевидные недостатки: очереди, нестабильная работа call-центра. В частности, глава региона поставил задачу проанализировать сбои в работе call-центра, сложности дозвона для пациентов. Андрей Травников потребовал оперативно решить этот вопрос. Кроме того, он обратил внимание и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой на недопустимость очередей в клинико-диагностической лаборатории", — говорится в сообщении.
Подобные внеплановые проверки объектов социальной сферы Новосибирской области будут постоянными, добавил Травников.