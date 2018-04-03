НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во вторник внепланово проверил работу поликлиники в Новосибирске, после чего поручил избавиться от очередей, сообщает областное правительство.

Травников утром 3 апреля приехал с незапланированной проверкой в Городскую поликлинику №16. Глава региона проверил работу клинико-диагностической лаборатории поликлинического отделения и терапевтического отделения, которые находятся по трем разным адресам.

"Он отметил очевидные недостатки: очереди, нестабильная работа call-центра. В частности, глава региона поставил задачу проанализировать сбои в работе call-центра, сложности дозвона для пациентов. Андрей Травников потребовал оперативно решить этот вопрос. Кроме того, он обратил внимание и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой на недопустимость очередей в клинико-диагностической лаборатории", — говорится в сообщении.

Глава региона считает, что для решения этих проблем есть все ресурсы, важно решить организационные моменты. "Очередей быть не должно", — привели его слова в пресс-службе регионального правительства.

Подобные внеплановые проверки объектов социальной сферы Новосибирской области будут постоянными, добавил Травников.