В Петербурге почтят память жертв прошлогоднего теракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Цветы появились у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в метро, который произошел 3 апреля прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром на улице у выхода со станции метро "Технологический институт", где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Некоторые горожане, проходя мимо, останавливаются в молчании.
На платформе станции у перехода на пересадку лежат несколько букетов и записка со словами: "Помним. Скорбим".