Власти Сахалина хотят установить доплаты работающим врачам-пенсионерам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют установить доплаты для находящегося на пенсии, но работающего медперсонала первичного звена, сообщила заместитель губернатора региона Вера Щербина.

"В стадии согласования находится законопроект, когда мы врачам, которые работают непосредственно в первичном звене, будем выплачивать 10 тысяч рублей, если они достигли пенсионного возраста и продолжают работать. Если они проработали еще 5 лет, мы им будем 15 тысяч рублей выплачивать, а фельдшерам и акушеркам — соответственно 5 и 10 тысяч рублей", — сказала Щербина на пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО.

"Это мы сделали для того, чтобы закрепить кадры, поскольку на севере женщины у нас уходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, в самом расцвете сил, и еще могут работать", — добавила Щербина.

Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.