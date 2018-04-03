Медведев отметил уникальность форума в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", отметив уникальность форума в контексте обсуждения важнейших вопросов региона.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Южно-Сахалинске на IV Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", — говорится в телеграмме на сайте правительства.

Медведев назвал форум "уникальной дискуссионной площадкой, где обсуждаются важнейшие для Дальнего Востока вопросы, связанные с демографией". Как отметил глава правительства, на конференции обсуждаются такие вопросы, как качественная медицинская помощь, повышение рождаемости, развитие социальной и культурной инфраструктуры.

"В рамках насыщенной деловой программы конференции ведущие эксперты, представители органов власти и общественных организаций обсудят лучшие практики, обменяются опытом. Уверен, подготовленные вами предложения и рекомендации будут реализованы в интересных масштабных проектах", — отметил премьер.

Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.