Проблема очередей в детские сады в ДФО решена, заявили в Минвостокразвития

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Проблема доступности детских садов решена для всех регионов Дальнего Востока, сообщил замглавы федерального Минвостокразвития Сергей Качаев.

"На Дальнем Востоке решена проблема доступности детских садов для детей в возрасте от трех до семи лет. Для обеспечения данной цели с 2013 года в макрорегионе были построены 185 детских садов", — сказал Качаев в на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока во вторник.

По его данным, за этот же период были построены 86 школ, что позволило обеспечить более чем 85% учащихся возможностью учиться в первую смену.

Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.