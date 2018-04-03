Минвостокразвития хочет закрепить положительные тренды в демографии в ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Необходимы специальные меры для закрепления пока неустойчивых положительных трендов в демографии на Дальнем Востоке, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.

По его данным, в последние годы на Дальнем Востоке отмечается улучшение медико-демографической ситуации. В частности, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке превышает среднее значение по стране. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая динамика сокращения смертности.

"В последнее время благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам ситуация улучшается, наблюдается сокращение миграционного оттока", — сказал Качаев на пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО, уточнив, что в 2016 году по сравнению с 2013 годом отток снизился почти в два раза, с 33 тысяч до 17 тысяч человек. Также, по его информации, удалось переломить ситуацию с естественной убылью населения.

"Однако положительные демографические тренды на Дальнем Востоке пока неустойчивы, и для закрепления динамики необходимы системные меры", — отметил замминистра.

Четвертая Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" пройдет 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.