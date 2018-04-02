Ведущий "Ты супер!" помог участнице проекта пройти в четвертьфинал

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ведущий проекта "Ты супер!" Вадим Такменев помог одной из участниц — тринадцатилетней Яне Лоленко — пройти в четвертьфинал вокального конкурса.

По правилам шоу, для того чтобы пройти в следующий тур, участник должен получить три зеленые кнопки по итогам голосования жюри. За выступление в последнем туре девочка получила только две.

"У меня, как у ведущего, есть право один раз за отборочный тур добавить зеленую кнопку к голосам членов жюри. Я решил вернуть в проект Яну Лоленко, в отношении которой мнения профессионалов разделились. Мое решение поддержала и Лолита Милявская, приходившая к нашей участнице. Я надеюсь, что Яна сможет проявить себя в четвертьфинале", — сказал Такменев.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" организовали телеканал НТВ и Международное агентство и радио Sputnik.

Музыкальное шоу дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе.