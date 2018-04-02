Немецких школьников поразили масштабы "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Школьников из Германии, находящихся с визитом в Крыму, поразили масштабы международного детского центра "Артек", сообщает пресс-служба детского лагеря.

Ранее сообщалось, что немецкие школьники посетят Ялту в рамках международного проекта по народной дипломатии. В составе делегации — 17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга. В течение этой недели гости познакомятся с ялтинскими сверстниками, а также посетят крымские дворцы и музеи. В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге в Twitter, что визит немецких детей "из-за отсутствия консульской и страховой защиты — это очень опасная авантюра". Глава дипведомства считает, что организаторы поездки "должны быть привлечены к ответственности".

"Немецких школьников поразил масштаб строительства нового лагеря "Солнечный" и в целом масштаб "Артека", который они смогли осмотреть со смотровых площадок. Михаэль Рифферт из Аугсбурга сказал, что "ни в Германии, ни в Европе нет такого детского лагеря", — говорится в сообщении.

Особый интерес в ходе экскурсии у немецких школьников вызвало посещение артековского Музея космонавтики и возможность посидеть в кресле космонавтов, в котором первые покорители космоса тренировали свой вестибулярный аппарат перед полетом, добавили в детском центре.

Эксперимент во главе науки: как изучают физику в "Артеке" © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Экспериментариумы - это больше чем просто уроки, это увлекательные занятия, на которых ребята могут окунуться в мир науки, проводить практические исследования и опыты. На фото: в руках у участницы экпериментариума Виктории Счастливцевой светофильтр, пропускающий часть видимого света определённой длины волны. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Экспериментариумы - это больше чем просто уроки, это увлекательные занятия, на которых ребята могут окунуться в мир науки, проводить практические исследования и опыты. На фото: в руках у участницы экпериментариума Виктории Счастливцевой светофильтр, пропускающий часть видимого света определённой длины волны. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Уроки-экспериментариумы формируют целостную картину мира у обучающихся и создают "мостик" между теорией и практикой. На фото: собирающая линза, предназначенная для получения изображения предмета на экране или для получения пучка света нужной толщины. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Уроки-экспериментариумы формируют целостную картину мира у обучающихся и создают "мостик" между теорией и практикой. На фото: собирающая линза, предназначенная для получения изображения предмета на экране или для получения пучка света нужной толщины. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Задача учителя на занятии такого формата - провести с ребятами опыты по изучаемым темам и обозначить точки пересечения аспектов науки с привычным реальным миром. На фото: учитель физики МДЦ "Артек" Ирина Михайловна Мамеева-Шварцман. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Задача учителя на занятии такого формата - провести с ребятами опыты по изучаемым темам и обозначить точки пересечения аспектов науки с привычным реальным миром. На фото: учитель физики МДЦ "Артек" Ирина Михайловна Мамеева-Шварцман. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Самостоятельные исследования, практические упражнения, формулирование целей и задач экспериментов и научное обоснование сделанных выводов – вот что ждет на уроке ученика экспериментариума. На фото: оптический прибор "дифракционная решётка". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Самостоятельные исследования, практические упражнения, формулирование целей и задач экспериментов и научное обоснование сделанных выводов – вот что ждет на уроке ученика экспериментариума. На фото: оптический прибор "дифракционная решётка". © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Ученики могут наблюдать физические явления с помощью обширного набора устройств и материалов для практических занятий. На фото: с помощью оптической скамьи с набором линз ребята проводят исследовательские работы по оптике. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Ученики могут наблюдать физические явления с помощью обширного набора устройств и материалов для практических занятий. На фото: с помощью оптической скамьи с набором линз ребята проводят исследовательские работы по оптике. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



На экспериментариуме, посвященном изучению оптики, артековцы наблюдают такие явления, как как дифракция, поляризация, интерференция и другие. На фото: ученикам демонстрируется интерференция лазерного излучения на двух щелях (опыт Юнга). © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



На экспериментариуме, посвященном изучению оптики, артековцы наблюдают такие явления, как как дифракция, поляризация, интерференция и другие. На фото: ученикам демонстрируется интерференция лазерного излучения на двух щелях (опыт Юнга). © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Химия, физика, математика - одни из самых сложных предметов школьной программы, и зачастую одни из самых нелюбимых. На экспериментариумах ребята могут увидеть эти предметы с другой стороны, и если не полюбить, то заинтересоваться ими. На фото: ученики Евгений Николаев и Екатерина Деркачёва передвигают подставку с источником света для получения более чёткой интерференционной картины на экране. © Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Химия, физика, математика - одни из самых сложных предметов школьной программы, и зачастую одни из самых нелюбимых. На экспериментариумах ребята могут увидеть эти предметы с другой стороны, и если не полюбить, то заинтересоваться ими. На фото: ученики Евгений Николаев и Екатерина Деркачёва передвигают подставку с источником света для получения более чёткой интерференционной картины на экране. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Главный результат работы в новом формате – слова учеников: "Я и не думал, что изучать этот предмет может быть так интересно!" На фото: ученица Гузель Арсланова. © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров



Главный результат работы в новом формате – слова учеников: "Я и не думал, что изучать этот предмет может быть так интересно!" На фото: ученица Гузель Арсланова. /

"С большим интересом дети узнали, что ежегодно в детском центре при поддержке Роскосмоса проходит международная космическая смена, а всего в течение года с космическим профилем связаны программы целого ряда тематических партнеров "Артека", — отметили в пресс-службе.

Немецкие школьники также посетили лаборатории робототехники, композитных материалов, авиамоделирования, цифровые лаборатории артековской школы, дополняется в сообщении.

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