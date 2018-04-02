Программу сохранения Байкала продлят на шесть лет

ИРКУТСК, 2 апр – РИА Новости. Программу по сохранению озера Байкал необходимо продлить в этом году еще на шесть лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, подводя итоги заседания расширенной коллегии Минприроды РФ.
Вопрос об этом был рассмотрен в понедельник на заседании расширенной коллегии Минприроды России, в работе которой приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков.
"В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом продления еще на шесть лет", говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.
В сообщении также отмечается, что на заседании речь шла о необходимости корректировки федерального законодательства, касающегося обязательного прохождения экологической экспертизы всех строительных объектов, возводимых на Байкальской природной территории.
Действующая программа по сохранению озера Байкал была принята на восемь лет до 2020 года. Объем ее финансирования составляет 26 млрд рублей.