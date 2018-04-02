Программу сохранения Байкала продлят на шесть лет

ИРКУТСК, 2 апр – РИА Новости. Программу по сохранению озера Байкал необходимо продлить в этом году еще на шесть лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, подводя итоги заседания расширенной коллегии Минприроды РФ.

Ранее сообщалось, что министр природных ресурсов РФ Сергей Донской на заседании межведомственной комиссии по вопросам охраны Байкала, которая в феврале прошла в Иркутске, заявил о необходимости продления федеральной целевой программы по сохранению озера Байкал.

Вопрос об этом был рассмотрен в понедельник на заседании расширенной коллегии Минприроды России, в работе которой приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков.

"В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом продления еще на шесть лет", говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

В сообщении также отмечается, что на заседании речь шла о необходимости корректировки федерального законодательства, касающегося обязательного прохождения экологической экспертизы всех строительных объектов, возводимых на Байкальской природной территории.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил на заседании, что многие объекты не нуждаются в экологической экспертизе, так как не могут причинить вреда природе. Речь, в частности, идет о возведении социальных учреждений.

Действующая программа по сохранению озера Байкал была принята на восемь лет до 2020 года. Объем ее финансирования составляет 26 млрд рублей.