Свыше двухсот школ Саратовской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

САРАТОВ, 2 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Занятия в 216 школах Саратова, Энгельсского и Балаковского районов Саратовской области по окончании плановых школьных каникул приостановили на неделю из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщили местные власти.

"С целью стабилизации эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу среди населения области в (109) общеобразовательных учреждениях Саратова, а также вузах, учреждениях начального и среднего профессионального образования города до 9 апреля включительно продолжаются ограничительные мероприятия и приостановление учебного процесса", — говорится в сообщении мэрии Саратова.

По информации комитета по образованию администрации Энгельсского района Саратовской области, с 4 по 9 апреля учебный процесс приостановлен во всех 60 школах района, а также в учреждениях дополнительного образования в целях предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.

Комитет образования администрации Балаковского района Саратовской области уточнил, что во всех 47 школах Балаково и прилегающего района карантин объявлен с 4 по 7 апреля включительно.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что, по данным на понедельник, занятия полностью приостановлены в 248 школах в Балаковском, Энгельсском, Марксовском районах и в Саратове, а также в 16 детских садах, 29 учреждениях профессионального образования, частично приостановлены занятия в 13 классах в 3 школах и в 11 группах в 7 детсадах.

По данным ведомства, в целом по региону за неделю с 26 марта по 1 апреля заболели ОРВИ 20096 человек, что превышает эпидемический порог на 51,5%. "За прошедшую неделю лабораторно обследован 131 человек, выявлены 45 случаев гриппа А, девять случаев гриппа В, два случая приходятся на другие респираторные вирусы. В структуре выявленных вирусов 96,7% приходится на вирусы гриппа", — отмечается в сообщении.