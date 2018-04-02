Комиссия Мосгордумы одобрила создание монумента кадетам России

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила создание монумента по увековечению памяти кадетов России, такое решение было принято в ходе заседания комиссии.

Предварительно монумент могут установить на Поклонной горе или на Суворовской площади.

"Все за то, чтобы был такой монумент. Думаю, в дальнейшем нужна совместная работа для того, чтобы этот памятник появился", — сказал председатель комиссии Евгений Герасимов.

Предложение также поддержали в департаменте культурного наследия и Москомархитектура.