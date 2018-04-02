Медведев: план защиты потребителей поможет регулировать интернет-торговлю

ГОРКИ, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по реализации стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, ряд мер направлен на регулирование новых форм торговли в интернете.

Как сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, "нужно совершенствовать саму систему защиты прав потребителей, совершенствовать нормативную основу". Он подчеркнул, что задача государства — всемерная защита прав потребителей. Как отметил российский премьер, новые риски одновременно с дополнительными возможностями и преимуществами несет в себе интернет-торговля.

Медведев напомнил, что в минувшем году была принята государственная стратегия в сфере защиты прав потребителей до 2030 года. "Недавно совсем я утвердил план мероприятий по реализации этой стратегии. Мы в него включили конкретные меры по усилению правовой защиты потребителей, пресечению существующих недобросовестных деловых практик повышения цифровой грамотности людей", — сказал глава правительства.

Он отметил, что планируется развивать региональный и национальный уровень защиты прав потребителей, чтобы можно было получать защиту по месту проживания. "Особое внимание уделяется социально уязвимым группам: детям, людям пожилого возраста, людям с ограничениями по здоровью, малоимущим", — сказал российский премьер.

"Ряд мер направлен именно на то, о чем я сказал, на регулирование новых форм торговли и услуг в интернете. Надо работать над созданием цифровой платформы информационных сервисов и мобильного приложения для потребителей, потому что, когда речь идет о фиксации тех или иных отношений в цифре, в сети, все еще может быть более даже проблематично, хотя следы, конечно, и в сети остаются заключения сделок, но тем не менее на руках в отличие от тех договоров, которые граждане заключают в магазинах, в иных местах, где оказываются услуги, выполняются работы, на руках может ничего не оставаться", — сказал он.

"Задача в том, чтобы сделать законодательство более современным", — сказал глава российского кабмина.