Медведев: план защиты потребителей поможет регулировать интернет-торговлю

ГОРКИ, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по реализации стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, ряд мер направлен на регулирование новых форм торговли в интернете.
Медведев напомнил, что в минувшем году была принята государственная стратегия в сфере защиты прав потребителей до 2030 года. "Недавно совсем я утвердил план мероприятий по реализации этой стратегии. Мы в него включили конкретные меры по усилению правовой защиты потребителей, пресечению существующих недобросовестных деловых практик повышения цифровой грамотности людей", — сказал глава правительства.
Он отметил, что планируется развивать региональный и национальный уровень защиты прав потребителей, чтобы можно было получать защиту по месту проживания. "Особое внимание уделяется социально уязвимым группам: детям, людям пожилого возраста, людям с ограничениями по здоровью, малоимущим", — сказал российский премьер.
"Задача в том, чтобы сделать законодательство более современным", — сказал глава российского кабмина.