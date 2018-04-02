Пострадавшая в ЧП в пермской школе учительница вышла на работу

ПЕРМЬ, 2 апр — РИА Новости. Учительница, ставшая жертвой поножовщины в пермской школе, вернулась к преподаванию, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Татьяна Цейтлина.

В понедельник учительница 4 "б" класса пермской школы № 127 Наталья Шагулина приступила к своим профессиональным обязанностям. Первые уроки после длительного лечения и восстановления педагог провела сразу после окончания весенних каникул.

"Сегодня Наталья Васильевна вышла на работу к своим ученикам", — сказала агентству Цейтлина.

По словам директора образовательного учреждения, во время весенних каникул ребята из 4 "б" всем классом вместе со своими родителями отдохнули на курорте Усть-Качка под Пермью. Там же перед возвращением в школу получила санаторное лечение и Наталья Шагулина. Путевки на отдых детям, учительнице и членам их семей "для реабилитации пострадавших при чрезвычайной ситуации" выделило правительство Пермского края.

Ранее пресс-секретарь городской клинической больницы № 4 Перми Марина Киршина рассказала РИА Новости, что на восстановление после травм, полученных во время резни в школе, учительнице понадобилось 4 недели, часть из которых она провела в реанимации.

Драка с поножовщиной в пермской школе произошла в январе. В ней пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО. В марте суд продлил арест подозреваемых еще на два месяца.