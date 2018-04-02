Энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме в сезон паводков

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Энергетики Московской области будут работать в усиленном режиме из-за приближения паводков, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.
Как отмечают в министерстве, газоснабжающие организации усилили контроль над участками газопроводов, где ранее имелись случаи пучения грунтов, и за участками, на которых предполагается высокий уровень паводковых вод, особое внимание уделено состоянию газопроводов вблизи переходов через реки и овраги. К работе в условиях паводка подготовлены механизмы, транспорт и инструменты.
"Для ликвидации возможных последствий подтоплений в оперативной готовности находятся 786 аварийных бригад в составе 3500 человек, укомплектованных специальной техникой и оборудованием. В течение всего паводкового периода энергетики будут работать в тесном взаимодействии с местными государственными органами, структурами МЧС, паводковыми комиссиями Московской области", — добавили в ведомстве.