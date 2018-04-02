Пучков призвал перепроверить схемы уклонения крупного бизнеса от проверок

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков призвал повторно проверить все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогообложения и проверок путем дробления на мелкие предприятия.

"Мы должны еще раз посмотреть все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогообложения путем дробления на малые предприятия, где существуют серые схемы заработной платы. Там риски возрастают", — заявил Пучков на селекторном совещании в понедельник.

При этом, по словам министра, важно, чтобы в ходе проверок были поддержаны добросовестные предприниматели. Эту работу предлагается делать совместно с представителями общественных организаций, таких как "Опора России" и других.

"При проведении рейдов все мероприятия, связанные с участием представителей "Опоры России", должны неукоснительно выполняться, ни о каких штрафах речь не идет", — подчеркнул министр.