МЧС не зафиксировало превышений вредных веществ в воздухе у "Ядрово"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мобильные лаборатории МЧС и Роспотребнадзора не зафиксировали за минувшие сутки превышения содержания вредных веществ в воздухе возле полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, сообщает в понедельник МЧС РФ.

По данным муниципалитета, выброс свалочного газа на мусорном полигоне в Волоколамске произошел 21 марта, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.

"В течение суток лабораториями ЦСООР "Лидер", ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что с 6 марта для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС области введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Власти Волоколамского района приняли постановление, которым утвердили "дорожную карту" по минимизации выхода токсичных газов с полигона "Ядрово".

По данным спасателей, в круглосуточном режиме организована работа оперативной группы и двух передвижных лабораторий Роспотребнадзора и МЧС России. Организована также работа двух мобильных постов ГПБУ "Мосэкомониторинг" для непрерывного анализа атмосферного воздуха.