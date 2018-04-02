Эхо теракта: взрыв в петербургском метро ударил по судьбам студентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости, Александр Кудрявцев. Петербургский университет путей сообщения находится недалеко от станции метро "Сенная площадь" — места, где 3 апреля 2017 года произошел крупный теракт. Взрыв унес жизни 16 человек, среди которых студентка вуза 20-летняя Дильбара Алиева. Еще десять студентов университета получили ранения и были отправлены в больницы.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Прерванный проект

Дильбара, или, как ее зовут подруги, Диля, скончалась от полученных при взрыве травм – ее привезли в больницу, но не успели поднять в реанимацию. Студентка училась на психолога, в день теракта она задержалась в университете для подготовки презентации по экономике. После учебы, за несколько минут до взрыва отправилась в метро — домой. Она мечтала стать знаменитым психологом, чтобы помогать людям.

"Диля очень любила детей, ее интересовала детская психология. Нам всем было очень сложно в первые дни после теракта, когда ее не стало. Молодость – это время выбора и поиска, а Диля уже была цельным человеком. Она понимала, чего хотела: семью и детей, состояться в выбранной профессии. Это человек, который умел строить проект самого себя. И после того, как случилась беда, у нас была обида на судьбу – почему человек с таким целостным проектом жизни ушел так рано, почему оборвалась эта жизнь", — говорит куратор группы университета, в которой училась Дильбара, Ирина Березовская.

Подруги Дильбары весь день обзванивали все инстанции, чтобы ее найти. О том, что Дили не стало, узнали поздно вечером, но не хотели в это верить до тех пор, пока в больницу не приехала Ирина Петровна. И даже когда сомнений перед очевидным и страшным уже не было, у преподавательницы не поднялась рука написать об этом своим ученикам. Просто разместила фотографию Дили на странице в группе социальной сети.

"Мы встретились на первой линейке в университете и с этого момента общались каждый день. Диля здорово играла в волейбол, а футбол обожала смотреть с братом Русланом, всех известных игроков по именам знала. Для меня она — вторая половинка, мы были очень близки. Теперь нам всем очень не хватает ее, скучаю по нашим душевным разговорам", — говорит подруга Дильбары Василиса.

Тяжелая ночь

"Сложнее всего было пережить первую ночь после теракта. Еще днем мы переписывались в ВК, постоянно искали Дилю, до вечера не знали, что с ней случилось. В списках погибших неправильно написали ее имя и фамилию, поэтому мы надеялись, что Диля не погибла, что ее еще можно найти. Может быть, мы надолго бы не успокоились в поисках, если бы Ирина Петровна не поехала в больницу, чтобы убедиться, что девушка из списка – именно Диля", — говорит близкая подруга Дильбары Виктория.

Всё это нелегкое время со студентками были преподаватели, которые не упускали из вида шокированных несчастьем девчонок ни на минуту. "Наши преподаватели были с нами везде и все время нас поддерживали. Одни ездили с нами в морг, другие помогали в университете, а те, кто отсутствовал в городе, писали нам и звонили", — вспоминает Виктория.

Испытание для выживших

"В день теракта поступила информация, что от взрыва пострадали наши студенты, — рассказывает проректор вуза Петр Рыбин, — мы тут же стали выяснять, кто именно мог там находиться. К концу дня узнали, что не стало Дили. Остальные пострадавшие ребята оказались по разным больницам. Мы незамедлительно поехали к ним, медики оперативно оказали им помощь, за что врачам большое спасибо. Двух человек из десяти госпитализированных студентов прооперировали сразу. Почти месяц наши ребята находились в больницах, потом был долгий период реабилитации".

Желающих оказать помощь было много. "Октябрьская клиническая больница приняла к себе ребят на восстановление. Работники ОЖД взяли студентов на практику и в перспективе планируют взять их на работу. Равнодушным не остался никто, в университет с предложениями помощи обращались совершенно посторонние люди", — говорит проректор.

"Для тех, кто выжил при теракте, процесс восстановления стал большим испытанием. Но, по мнению специалистов, теперь их состояние удовлетворительное. Ребята продолжают обучение и учатся неплохо. Надеюсь, они восстановятся и смогут работать по выбранной специальности. Кстати, после взрыва в метро по инициативе студентов был создан студенческий отряд, который работал в подземке на контрольно-пропускных пунктах. Ученики вуза полтора месяца помогали сотрудникам метрополитена. Отряд отработал профессионально – трагедия сплотила ребят и показала их с лучшей стороны. Для меня это знак того, что у нас подрастает хорошее поколение", — добавил Рыбин.

Одной семьей

Переживали трагедию студенты и преподаватели вместе. Собирались в аудиториях, поддерживали друг друга и не стеснялись слез. Про Дилю сделали фильм, организовали в вузе уголок ее памяти, встречались с ее родителями.

"С родителями мы встречались постоянно, хотя сначала это было для них нелегко. Но теперь они с нами, а мы с ними", — говорит Ирина Петровна. Когда ребята почувствовали, что внутренние ресурсы на исходе, обратились к своим коллегам – психологам МЧС.

"Они, психологи, нам здорово помогли тогда. Настоящие профессионалы своего дела, — вспоминает Вика, — многие из нас после встречи с психологами МЧС серьезно задумались над тем, чтобы связать свою жизнь с их специальностью".

В день годовщины теракта студенты и преподаватели снова соберутся вместе: помянуть, поддержать и набраться сил, чтобы жить дальше. Они говорят, что стали одной семьей, разделив скорбь на всех. Но лечит ли время такие раны – время и покажет.