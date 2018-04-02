"Уральские авиалинии" начали возврат денег за рейсы в Таджикистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан, сообщила РИА Новости в понедельник представитель авиаперевозчика.

"Мы начали процедуру возврата денег за отмененные рейсы", — сказала собеседница агентства.

Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала авиакомпании "Уральские авиалинии" в полетах из нескольких городов РФ, обвинив российскую сторону в попытках нарушения паритета полетов.

Минтранс РФ, в свою очередь пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний "СомонЭйр" и "Таджик Эйр" в 10 городов РФ. Телеграмма об этом от Росавиации была получена в минувшую субботу.

Таджикские авиационные власти, в свою очередь приостановили полеты четырех российских авиакомпаний. Со 2 апреля отзываются ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса".