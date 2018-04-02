Путин поздравил журнал "За рулем" с 90-летним юбилеем

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил журнал "За рулем" с 90-летним юбилеем, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 90-летним юбилеем журнала "За рулем". У истоков рождения этого замечательного издания стояли выдающиеся представители отечественной журналистики, литературы, искусства", — написал президент.

Он полагает, что благодаря таланту и творческой энергии сотрудников журнал с первых же номеров привлёк внимание не только специалистов, но и самой широкой аудитории.

"Отрадно, что сегодня вы достойно продолжаете традиции своих предшественников, ищете новые формы работы, знакомите читателей с достижениями российского и зарубежного автопрома, освещаете актуальные проблемы, волнующие автомобилистов; своей востребованной просветительской деятельностью способствуете повышению культуры вождения и безопасности на дорогах", — отметил Путин.

Он пожелал коллективу издания дальнейших успехов и всего наилучшего.