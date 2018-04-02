Власти распределили 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правительство РФ распределило 6,1 миллиарда рублей между субъектами РФ в рамках проектов развития региональных автодорог, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем размере 6,1 миллиардов рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в тексте распоряжения.

В документе также отмечается, что средства выделены в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" и приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 29 марта 2018 года.